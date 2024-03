Reprodução: Flipar Bombons e ovos de páscoa estão 11,14% e 10,33%, respectivamente, mais caros nesta Páscoa

Os bombons foram os itens que mais encareceram entre os produtos que compõem a cesta de Páscoa. Levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) mostra que um dos itens mais típicos da data acumulou inflação de 11,14%. O segundo produto com maior alta acumulada foi o ovo de Páscoa, com 10,33%, fazendo com que o chocolate seja o item de maior peso na alta.

Já o bacalhau, item altamente consumido na semana Santa e na Quaresma, apresenta um indice negativo, com redução no preço de - 2,97%. Guilherme Moreira, coordenador do índice IPC-FIPE comenta que, em função da sazonalidade, é normal que o ítem acumule uma alta de preços, mas esse ano o comportamento tem sido um pouco diferente. “O aumento generalizado de preços de alimentos nesse começo de ano, em função dos fatores climáticos, afetou o poder de compra do consumidor. Considerando que o bacalhau é um peixe "nobre", pode estar havendo uma substituição para outros peixes mais baratos, segurando assim um pouco esses aumentos”, explica Moreira. Com isso, na parte de peixes, os pescados tiveram uma alta de 4,38%, sendo o item de maior destaque a corvina, com inflação de 8,11%. A sardinha, por outro lado, teve deflação de -6,26%.

Reprodução Fipe Variação de preços dos itens da Páscoa

O site de pesquisa Mercado Mineiro fez um levantamento detalhado dos preços dos principais produtos desta época em Belo Horizonte e região, revelando aumentos e quedas significativas em relação ao ano anterior (Veja abaixo).



Variação de preços

O estudo do Mercado Mineiro destacou uma variedade de aumentos e diminuições nos preços dos produtos de Páscoa em relação ao ano passado. Por exemplo, algumas barras de chocolate apresentaram aumentos de até 19,5%, enquanto outras registraram baixas de até 16,4%.

As expectativas do setor são elevadas para a Páscoa deste ano, com um aumento de 17% na produção de ovos em comparação com o ano passado, totalizando 58 milhões de unidades. Pesquisas indicam que os consumidores mineiros devem gastar cerca de R$ 100 na data, enquanto na capital, o valor médio previsto é de R$ 74.



Para evitar surpresas desagradáveis e garantir o melhor custo-benefício, é recomendável pesquisar antes de comprar, pois a variação de preço entre os estabelecimentos pode chegar a 85,6%. Comparar preços e verificar o custo por grama também pode ajudar a fazer escolhas mais conscientes e econômicas nesta Páscoa.



Confira a lista de preços de ovos de Páscoa

Garoto

Talento Avelã 350g: R$ 66,61 (aumento de 10,74%)

Talento Meio Amargo 350g: 66,08 (sem comparativo)

Talento Castanha do Pará 350g: R$ 66,61 (10,74%)

Garoto Negresco Branco 240g: R$ 48,06 (sem comparativo)

Caribe 229g: R$ 47,49 (sem comparativo)

Serenata de Amor 213g: R$ 43,62 (-14,28% — era 195g e passou para 213g)

Crocante 227g: R$ 43,99 (-14,17% — era 215g passou pra 227g)

Baton Colors 212g: R$ 53,95 (-0,53%)

Caixa de de bombom Garoto 250g: R$ 10,97 (-4,63%)

Barra de chocolate Garoto 80g: R$ 5,19 (-10,76% — era 90g e passou para 80g)

Nestlé



Alpino ao Leite 349,5g: R$ 64,34 (-0,33%)

Kit Kat 332g: R$ 62,76 (-2,77%)

Kit Kat Branco 332g: R$ 66,09 (19,47% — passou de 227g para 332g)

Galak 199g: R$ 53,32 (6,53% — passou de 185g para 199g)

Nestlé Classic ao Leite 199g: R$ 50,23 (0,35% — passou de 185g para 199g)

Prestígio 225g: R$ 43,32 (-16,43% — passou de 207g para 225g)

Crunch 205g: R$ 48,79 (4,03%)

Caixa Kit Kat Celebreak 200,4g: R$ 22,80 (sem comparativo)

Dino Surpresa 204g: R$ 55,42 (0,41%)

Surpresa Magia 210g: R$ 55,52 (sem comparativo)

Passatempo ao Leite 220g: R$ 56,13 (sem comparativo)

Caixa de bombom Nestlé Especialidades 251g: R$ 12,34 (-1,48%)

Barra de chocolate Nestlé 80g: R$ 6,53 (-5,54% — passou de 90g para 80g)

Lacta



Lacta ao Leite 170g: R$ 47,09 (2,75%)

Diamante Negro 176g: R$ 47,75 (6,39%)

Diamante Negro 300g: R$ 67,14 (13,20%)

Sonho de Valsa 277g: R$ 50,05 (8,69%)

Sonho de Valsa 357g: R$ 66,13 (11,26%)

Ouro Branco 359g: R$ 71,38 (11,46%)

Laka 175g: R$ 46,84 (4,00%)

Oreo 257g: R$ 49,48 (1,30%)

Bis ao Leite 318g: R$ 66,08 (12,63%)

Laka e Diamante Negro 500g: R$ 94,69 (-0,36%)

Favoritos 560g: R$ 97,42 (2,73%)

Tripla Camada Avelã 320g: R$ 82,32 (-1,13%)

Tripla Camada Oreo 320g: R$ 81,27 (1,23%)

Barbie 166g: R$ 73,39 (1,36%)

HotWeheels 166g: R$ 72,58 (-0,34%)

Batman 166g: R$ 73,39 (-0,27%)

Caixa de bombom Favoritos Lacta 250,6g: R$ 12,78 (-9,13%)

Barra de chocolate Lacta 80g: R$ 6,31 (4,80% — passou de 80g para 90g)

Ferrero