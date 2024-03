ESG Insights Dados ESG: estudo aponta problemas de confiabilidade

A confiança nos dados ESG (ambientais, sociais e de governança) por parte dos investidores está diminuindo, apesar de uma maior procura pela temática sustentável. É o que aponta um estudo da Deloitte e da The Fletcher School da Tufts University.

A pesquisa, que contou com a participação de mais de 1.000 profissionais da América do Norte, Europa e Ásia, mostra que investidores expressaram preocupação com a disponibilidade e o acesso a dados ESG claros e confiáveis.

Segundo os entrevistados, fatores como a falta de resultados mensuráveis e ​​discerníveis a partir das divulgações corporativas (60%), a falta de clareza sobre como integrar as informações ESG (63%) e a inconsistência ou incomparabilidade dos dados de classificações ESG (63%) inibem a capacidade das suas organizações de implementar efetivamente estratégias de investimento que estejam de acordo com a pauta ESG.

Busca por investimentos sustentáveis aumenta

Apesar disso, o interesse sobre o tema do investimento sustentável cresceu significativamente nos últimos cinco anos, com 83% dos profissionais entrevistados relatando que possuem uma política de investimento ESG em vigor. Isso inclui qualquer medida que leve em consideração aspectos ambientais, sociais ou considerações de governança ao medir o impacto de sustentabilidade de um negócio ou investimento.

Essa é uma mudança considerável em comparação com apenas 27% há cinco anos, de acordo com o estudo recente. Apenas 1% dos entrevistados indica que as suas empresas não têm planos de adotar uma política de investimento sustentável.

O uso de informações ESG para apoiar a análise também é difundida entre os investidores entrevistados. Isso inclui divulgações e relatórios relacionados ao tema, comunicações, classificações de terceiros e outras informações. Entre os profissionais, 81% relatam que procuram ocasionalmente ou regularmente informações sobre sustentabilidade como parte dos esforços de due diligence.

Confira o estudo na íntegra.

