Agência Brasil PIB: governo pode rever projeção de crescimento para 2024, diz Haddad

O governo poderá revisar para cima as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, afirmou nesta terça-feira (26) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo acreditar que o país pode repetir o desempenho econômico do ano passado.

“Com inflação controlada, taxa de juros declinante, recorde na geração de empregos, superávit da conta externa do Brasil, a balança comercial bateu recorde no ano passado e os 2 primeiros meses desse ano foram muito interessantes e promissores. Talvez a área econômica já tenha que rever as projeções modestas de crescimento do PIB para esse ano, como aconteceu no ano passado”, declarou Haddad durante a cerimônia do programa Mover e às debêntures de infraestrutura, no Palácio do Planalto.

“O mercado achava que era menos que 1% , nós achávamos que era 2%, e batemos quase 3% de crescimento, podemos repetir eventualmente o bom desempenho da economia brasileira no ano passado, com inflação dentro da meta e gerando emprego”, complementou.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda deixou inalterada em 2,2% sua projeção para PIB , número mais otimista que as projeções de mercado, atualmente em 1,85%, segundo o Boletim Focus do Banco Central.

O Brasil fechou 2023 com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado.