O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), aponta que a prévia da inflação de março ficou em 0,36%.

O resultado teve uma diferença de 0,42 ponto percentual (p.p) para o mês de fevereiro, que variou 0,78%.

A variação do IPCA-15 ao longo dos últimos 12 meses foi de 4,14%, número inferior ao registrado nos 12 meses anteriores. O IPCA-E, divulgado trimestralmente, ficou em 1,46%, também abaixo do registrado no mesmo período de 2023, quando marcou 2,01%.

Alta no preço dos alimentos

O setor que gerou maior impacto no IPCA-15 deste mês foi o de Alimentação e Bebidas, com alta de 0,91% e impacto de 0,19 p.p. no índice geral. Além desse grupo, os de Transportes (0,43% e 0,09 p.p.) e Saúde e cuidados pessoais (0,61% e 0,08 p.p.) também registraram alta.













Confira a variação dos nove grupos pesquisados:

Alimentação e bebidas: 0,91%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,61%;

Transportes: 0,43%;

Habitação: 0,19%;

Educação: 0,14%;

Artigos de residência: -0,58%;

Vestuário: -0,22%;

Despesas pessoais: -0,07%;

Comunicação: -0,04%.

No grupo Alimentação e bebidas (0,91%), a alimentação no domicílio subiu 1,04% em março, com a alta de produtos como cebola (16,64%), ovo de galinha (6,24%), frutas (5,81%) e do leite longa vida (3,66%). A batata-inglesa (-9,87%), a cenoura (-6,10%) e o óleo de soja (-3,19%) estão entre os produtos que registraram queda.

A alimentação fora do domicílio (0,59%) aumentou em relação ao mês de fevereiro (0,48%), por conta da alta na refeição, que atingiu 0,76%. O lanche registrou queda de 0,79% em fevereiro para 0,19% em março.

