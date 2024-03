Reprodução/Instagram Donald Trump é dono da Trump Media & Technology Group

Donald Trump ingressou pela primeira vez no ranking dos 500 mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 6,5 bilhões, de acordo com a Bloomberg Billionaires Index.

O ex-presidente de 77 anos, que tenta retornar à Casa Branca neste ano, viu seu patrimônio aumentar em cerca de US$ 4 bilhões nessa segunda-feira (25), depois da conclusão do processo de fusão entre sua empresa de mídia social, Trump Media & Technology Group, e a Digital World Acquisition.

A operação demorou 29 meses para ser finalizada, após ter sido alvo de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em julho de 2023, a empresa chegou a um acordo de US$ 18 milhões com o regulador do mercado americano, sob a acusação de divulgações imprecisas de informações do negócio.

A Trump Media & Technology Group é responsável pela Truth Social, rede social de Donald Trump que se autodescreve como "uma força unificadora para a liberdade de expressão", combatendo "a cultura do cancelamento" e se apresentando como uma plataforma sem discriminação política. A rede social se tornou um espaço de interação para os apoiadores de Trump.

No ranking atual de bilionários da Bloomberg, Bernard Arnault lidera a lista, com um patrimônio estimado em US$ 230 bilhões, seguido por Jeff Bezos, com US$ 202 bilhões, e Elon Musk, com US$ 187 bilhões. Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, é a mulher mais rica do mundo, ocupando a 16ª posição com uma fortuna de US$ 95,4 bilhões.

