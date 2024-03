Reprodução Wikipedia Jeff Bezos, CEO da Amazon

Nesta segunda-feira (4) o fundador da Amazon, Jeff Bezos, voltou para o topo do ranking de multimilionários da Bloomberg e assume novamente o posto de homem mais rico do planeta.

O patrimônio líquido do fundador da Amazon era de US$ 200 bilhões (R$ 989,64 bilhões), enquanto Musk vinha em seguida com US$ 198 bilhões (R$ 979,74 bilhões).

Bezos, de 60 anos, conseguiu recuperar o trono de mais rico do mundo graças à recuperação sustentada de ações das grandes empresas tecnológicas decorrente da expansão da inteligência artificial.

As ações da Amazon subiram 17% só em 2024 e quase 90% de crescimento no período de um ano. Considerando que Bezos detém cerca de 9% da Amazon, o seu património líquido aumenta quando as ações da empresa sobem. O multimilionário também é e proprietário da empresa de exploração espacial Blue Origin.

Além disso, as ações da Tesla caíram cerca de 24% ao longo de 2023. Só na segunda-feira, a Bloomberg apontou uma queda de 7% nas ações da empresa de Elon Musk.

Corrida pelo primeiro lugar

A volta de Bezos para o topo da lista vem três anos após ser 'rebaixado'. De 2020 a 2023, o primeiro lugar tem sido disputado por três multimilionários: Elon Musk, o CEO da Tesla; Bernard Arnault, CEO da LVMH e Jeff Bezos.

Em 2023, Elon Musk recuperou o título de pessoa mais rica do mundo. Ele havia sido destituído do primeiro lugar por Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo francês LVMH, em dezembro de 2022.