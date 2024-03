Agência Brasil PIB: Haddad diz que aumento de 2,9% em 2023 passa confiança





O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira (22) que o corte orçamentário de R$ 2,9 bilhões anunciado pelo Planejamento é resultado de um balanço da arrecadação feita pela Receita Federal.



"A cada bimestre a Receita faz um balanço da arrecadação e neste caso as receitas de concessões foram revistas para baixo", disse o ministro. "Até aqui estamos com uma projeção boa para o ano", completou.

"Minha impressão e da equipe por ocasião do envio do Orçamento era que de que talvez as receitas correntes estivessem subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Mas elas estão se compensando", disse Haddad.

Haddad classificou o bloqueio como "ajuste" e também afirmou que acredita em uma evolução controlada da inflação, atrelada à aceleração do ritmo de queda da taxa básica de juros (Selic).

"Quando você tem uma regra de gasto primário [arcabouço fiscal], quando se tem um gasto acima do previsto em alguma rubrica, precisa fazer um ajuste. Se uma despesa vai aumentar para além do projetado, é preciso remanejar de algum lugar", afirmou o ministro.

"Não depende só do Executivo, mas de uma articulação do Executivo, Legislativo e Judiciário, para que não tenhamos surpresas. Estamos aguardando a aprovação das medidas e evolução das contas, ainda mais tendo saído de um quadro caótico", disse Haddad.

Haddad disse ainda que as avaliações bimestrais são importantes para recuperar o país da "bagunça que estava em 2022".



"Só em calote de precatório foram 90 e poucos bilhões [de reais] no ano passado. Não é fácil explicar para as pessoas que tivemos que pagar quase R$ 100 bilhões de um calote dado por um governo anterior."



"Toda essa confusão que se refletiu na política, na tentativa de um golpe, e está sendo enfrentado agora, pela área política e econômica, para normalizar as condições no país. Da bagunça que estava em 2022 para hoje, houve uma evolução bastante consistente", afirmou o ministro.

O que aconteceu

O Ministério do Planejamento divulgou nesta sexta-feira (22) o Relatório de Receitas e Despesas referente ao primeiro bimestre de 2024. O relatório revela um déficit de R$ 9,3 bilhões, correspondente a 0,1% do PIB, o que está dentro da meta fiscal estabelecida, e um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento.

Embora a meta do governo seja um déficit zero, o arcabouço fiscal permite uma margem de tolerância, onde o resultado pode oscilar entre 0,25% do PIB de déficit ou superávit. Assim, se o déficit ficar abaixo de R$ 28,8 bilhões, o país ainda estará dentro da meta de déficit zero, o que dispensa a necessidade de contingenciamento neste primeiro bimestre.

Segundo o secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, se o déficit ultrapassar os R$ 28,8 bilhões, será necessário realizar um contingenciamento.

O resultado foi bem recebido pelo governo, que atribuiu a ausência de contingenciamento ao aumento na arrecadação nos meses de janeiro e fevereiro. Bijos ressaltou também os esforços do governo na revisão de despesas, como na Bolsa Família em 2023 e nos gastos previdenciários em 2024, enfatizando a importância de continuar monitorando e revisando os gastos.

Bloqueio x Contingenciamento

É importante diferenciar o "bloqueio" do "contingenciamento". O bloqueio ocorre quando há aumento nas despesas obrigatórias, como na Previdência, exigindo controle nos gastos não obrigatórios para não ultrapassar o limite fiscal. Já o contingenciamento acontece em caso de queda na arrecadação, exigindo restrição nos gastos para cumprir a meta fiscal.

O bloqueio de R$ 2,9 bilhões anunciado nesta sexta decorre do aumento nos gastos com benefícios previdenciários e sentenças judiciais, sendo necessário bloquear despesas não obrigatórias para garantir a execução das despesas obrigatórias.

O governo projeta um crescimento de 2,2% do PIB em 2024 e uma inflação de 3,5%, com previsão para a taxa básica de juros, Selic, atingir 9,6% até o final do ano.

O desempenho das contas públicas no primeiro bimestre é motivo de celebração dentro do governo. Projeções anteriores indicavam a possibilidade de um contingenciamento de cerca de R$ 20 bilhões neste mês para cumprir a meta fiscal anual, o que não se concretizou. O bloqueio de aproximadamente R$ 3 bilhões reforça a promessa do governo de atingir a meta de "déficit zero" até o fim do ano. Um bloqueio maior poderia levar a uma revisão da meta, de acordo com integrantes do governo.