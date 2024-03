shutterstock PIB da Argentina cai 1,6% no último trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina registrou uma queda de 1,4% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) . Em relação ao terceiro trimestre, o indicador registrou uma queda de 1,9%.

No período, houve uma mudança significativa na política, com o término do governo de Alberto Fernández e a posse de Javier Milei como presidente em 10 de dezembro.

Já a inflação do país atingiu 211,4% em 2023 e subiu para 276,2% em fevereiro deste ano. Em meio a medidas de austeridade que impactam o consumo, as projeções indicam uma queda de 3,3% no PIB para este ano.

Quem é Javier Milei?

Atual presidente da Argentina, Milei é economista e suas principais propostas de campanha foram a dolarização da economia argentina, a redução dos gastos estatais e a privatização de empresas públicas.

Apesar de ter conquistado a Presidência com 55,7% dos votos, Milei enfrenta um desafio significativo de governar com apenas 10% do Senado e 15% da Câmara de Deputados. Essa minoria parlamentar tem dificultado a aprovação de qualquer lei durante seu mandato.