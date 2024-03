Agência Brasil VIX: como vai funcionar o índice que mede o ‘medo’ do mercado

A B3 , junto com a S&P Dow Jones Indices, lançou um índice de volatilidade implícita, que monitora o "medo" no mercado . Este índice será o primeiro a rastrear internamente o Brasil, usando a metodologia do Cboe Volatility Index (VIX), pertencente à Cboe Global Markets.

Segundo a B3, a introdução tem como objetivo proporcionar aos participantes uma compreensão mais clara dos potenciais movimentos no mercado brasileiro de valores e uma visão de como isso pode impactar seus portfólios.

O nome VIX vem de Volatility Index, que significa Índice de Volatilidade. Nos Estados Unidos, é comumente chamado de "índice do medo", pois indica as incertezas e a possível volatilidade dos mercados. A volatilidade implícita geralmente aumenta em períodos de turbulência nos mercados, incerteza ou enfraquecimento da economia.

“O novo índice acrescenta ao portfólio de produtos da B3 um indicador de volatilidade que pode ser usado por investidores como referência para medir a percepção do risco”, afirma Henio Scheidt, gerente de índices da B3.

“O mercado de opções no Brasil atingiu um novo patamar em termos de volume de negociações, o que permitiu o lançamento desse índice e possibilitou trazer para o mercado local uma metodologia que já é consolidada em outras partes do mundo”, completa.

Como vai funcionar?

O objetivo do índice é medir a volatilidade de curto prazo nas opções do Ibovespa B3, projetando uma medida da volatilidade para 30 dias. Para isso, utiliza preços de opções em vez de preços de ações, já que refletem as expectativas dos compradores e vendedores sobre a volatilidade da bolsa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp