Agência Brasil IBGE: setor de serviços cresce 0,7% em janeiro

Em janeiro de 2024, o volume de serviços prestados registrou um aumento de 0,7% em relação a dezembro de 2023, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (15). No mês anterior, a alta do indicador foi revisada de 0,3% para 0,7%.

A receita bruta nominal do setor aumentou 2,7% em janeiro em relação a dezembro. Em comparação com o mesmo período de 2023, foi registrado um avanço de 8,8% na receita nominal.

Com o resultado, o setor registra um aumento de 13,5% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e 0,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica de dezembro de 2022.

Quatro das cinco atividades pesquisadas apresentaram evolução positiva na comparação entre meses imediatamente seguidos: informação e comunicação (1,5%), o setor com maior impacto sobre o resultado geral; serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%) e transportes (0,7%). Os outros serviços (0,2%) mostraram ligeira variação positiva. Já os serviços prestados às famílias registraram uma queda de 2,7%.

Empregos

O Brasil gerou 180.395 empregos formais no mês de janeiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e divulgado pelo Ministério do Trabalho (MTE) também nesta sexta-feira (15). O resultado positivo se deve às 2.067.817 admissões e 1.887.422 demissões geradas em janeiro.

De acordo com o Caged , o setor de serviços foi o maior responsável pelo crescimento em janeiro, com 80,5 mil empregos. Em seguida, vem o setor industrial, com 67 mil carteiras assinadas.

O saldo foi positivo em 25 unidades federativas do país, de acordo com o MTE. São Paulo (38.4 mil), Santa Catarina (26.2 mil), Rio Grande do Sul (20.8 mil) e Paraná (20.1 mil) são os estados que tiveram melhor desempenho no saldo de empregabilidade formal.

