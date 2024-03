Agência Brasil Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.699 da Mega-Sena . O concurso foi realizado na noite desta terça-feira (12), no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo (SP).



Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram: 09-23-31-49-54-58 . Acumulado, o prêmio do próximo concurso, marcado para quinta-feira (14), passa de R$ 12 milhões para R$ 50 milhões.

Segundo a Caixa, 43 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas - cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 51.309,67. Os 2,883 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.093,26 cada.





Mega-Sena

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis. Caso queria acrescentar uma dezena, o preço do jogo sobe para R$ 35.