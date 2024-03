Agência Brasil 'Dinheiro esquecido': brasileiros ainda não sacaram R$ 8 bilhões

Até os 30 primeiros dias de 2024 os correntistas ainda não retiraram R$ 7,9 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, conforme anunciado pelo Banco Central (BC) . O Sistema de Valores a Receber (SVR) já restituiu R$ 5,9 bilhões, de um montante total de R$ 13,33 bilhões disponibilizados pelas instituições financeiras. Veja aqui o passo a passo para sacar os valores.

Apenas 29,73% dos beneficiários do programa conseguiram resgatar seus valores até o final de janeiro, totalizando 18.513.533 indivíduos. Desde o início do programa, em fevereiro de 2022, quando foi disponibilizada a lista com 62,2 milhões de beneficiários, esse número ainda representa uma parcela significativa aguardando para acessar os recursos.

Cerca de 63,7% dos beneficiários têm valores a retirar de até R$ 10, enquanto quantias entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,15% do total disponível para saque. A faixa de R$ 100,01 a R$ 1 mil representa 9,63% dos beneficiários, enquanto menos de 1,75% têm direito a quantias superiores a esse valor.

Entre os que já sacaram os valores pendentes, 17,5 milhões são pessoas físicas, enquanto 948,9 mil são jurídicas. Por outro lado, dos beneficiários que ainda não resgataram os valores, 40,6 milhões são pessoas físicas e 3.148.348 são jurídicas.

O BC aconselha os correntistas a terem cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. A instituição não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.