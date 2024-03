contato@araraquaraagora.com (Por Lucas Pordeus Léon - Repórter da Agência Brasil ) Ministro Jader Filho

O governo federal pretende anunciar nesta semana a retomada de 37,8 mil obras do Minha Casa, Minha Vida para famílias da Faixa 1, com renda de até R$ 2.640, que praticamente recebem a casa.

"Esse é um número que já foi estudado pelas equipes e por mim. Podemos até ir além, mas esses 40 mil é um número que temos bastante segurança de retomada das obras e entrega das unidades", disse Jader Filho, ministro das Cidades, em entrevista ao GLOBO.

Ele também mencionou a inclusão de empreendimentos invadidos e com problemas de documentação, como alvarás, por exemplo.

Segundo o ministro, as obras que foram invadidas vão necessitar de uma parceria com as prefeituras para acelerar os processos que estão na Justiça.

"Nós vamos pactuar com as prefeituras para que a gente possa encontrar soluções junto a essas famílias, para que nós possamos também fazer a entrega de algum desses empreendimentos", disse o ministro.



Segundo ele, somando recursos que sobraram do ano passado, foram repassados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo Desenvolvimento Social (FDS) cerca de R$ 14 bilhões do Orçamento da União para retomar as obras paralisadas do programa.

No ano passado, foram retomadas 20 mil obras paralisadas. Além da retomada das obras, o governo anunciará nas próximas semanas uma seleção de projetos para contratar 75 mil unidades na área rural, 32 mil unidades destinadas a entidades sociais e 22 mil nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Todas para famílias da Faixa 1.

As novas contratações nessa faixa de renda foram retomadas no ano passado, depois de cinco anos, com a seleção de 187,5 mil projetos com previsão de entrega até o fim de 2026.