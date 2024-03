Agência Brasil Produção industrial diminui 1,6% em janeiro, afirma IBGE

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , a produção industrial registrou uma queda de 1,6% em janeiro de 2024 em relação a dezembro de 2023, considerando os dados com ajuste sazonal.

Em comparação com janeiro de 2023, a produção industrial registrou um aumento de 3,60%. As estimativas para essa comparação variavam, sem ajuste, desde um avanço de 0,6% até 4,6%, com uma mediana positiva de 3,0%. Em um período de 12 meses, a produção acumulou uma elevação de 0,40%, conforme os dados do IBGE.

Para Mauro Rochlin, economista e Coordenador Acadêmico FGV/MBA, os problemas relativos à inserção do Brasil nas cadeias globais de valor explicam esse baixo desempenho da indústria nacional. “O Brasil ainda tem uma baixíssima participação no comércio internacional como proporção do PIB. Isso sem dúvida nenhuma reflete essa baixa inserção das cadeias industriais nacionais nas cadeias globais de produção”, argumenta.

“O problema é mais estrutural. Em primeiro lugar, existe uma baixa produtividade para o setor industrial brasileiro. Além de uma produtividade que está abaixo dos seus pares emergentes. Em segundo lugar, existem algumas questões que dizem respeito ao entorno do setor industrial com impacto importante. Além disso, temos visto uma certa insegurança com relação os marcos regulatórios, o que impacta alguns setores relevantes”, conclui.