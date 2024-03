Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

A Receita Federal em breve abrirá o prazo para envio da declaração de Imposto de Renda 2024. O período para prestar contas ao Leão começa em 15 de março e termina em 31 de maio. Portanto, é prudente começar a se preparar e reunir os documentos necessários para quitar as pendências com o Fisco.

Além de facilitarem o preenchimento da declaração, esses documentos também servem como comprovantes caso a Receita Federal questione alguma informação fornecida pelo contribuinte.

Confira abaixo quais comprovantes você precisa receber e o que fazer caso não os receba.

Informes de rendimentos dos empregadores: Esses informes devem conter todas as informações sobre os rendimentos recebidos em 2023, contribuições para o INSS, imposto de renda retido na fonte e eventuais contribuições à previdência privada oferecida pela empresa, além de coparticipação em plano de saúde corporativo. Se você deixou de trabalhar para um empregador em 2023, entre em contato com o departamento de Recursos Humanos da empresa para solicitar o informe.

Comprovantes de recebimento de aposentadorias: Aqueles que recebem benefícios do INSS ou de planos de previdência privada devem obter o informe de rendimentos correspondente. Informes de rendimentos de instituições financeiras: Instituições financeiras das quais você é cliente devem fornecer informes de rendimentos contendo os saldos das suas contas bancárias, saldos e rendimentos de aplicações financeiras, entre outras informações relacionadas a operações bancárias. No caso de gestoras de recursos ou corretoras de valores, o informe deve incluir o saldo em conta e em cada aplicação financeira, bem como os rendimentos anuais. Recibos e notas fiscais de serviços médicos e odontológicos: Guarde todos os comprovantes de despesas com saúde, como consultas, internações e gastos com planos de saúde feitos em 2023. Certifique-se de que os documentos contenham informações como razão social da empresa ou nome completo do profissional, CNPJ ou CPF, endereço do estabelecimento, serviço realizado, nome completo do paciente e valor do procedimento. Comprovantes de despesas com educação: Reúna os comprovantes de pagamento de instituições de ensino, como escolas, faculdades e cursos técnicos. Certifique-se de que os documentos contenham o nome e o CNPJ da instituição. Lembre-se de que cursos livres e de extensão, como cursos de idiomas, não são dedutíveis. Comprovantes de aluguel: Guarde os comprovantes de depósito ou transferência bancária referentes a aluguéis pagos e recebidos. No caso de intermediação por imobiliárias, elas podem fornecer um histórico dos aluguéis pagos no ano, mas este documento serve apenas como referência e não como um informe de rendimentos. Comprovantes de obras e reformas em imóveis: Se você realizou reformas ou construiu um imóvel em 2023, os custos com a obra durante o ano podem ser acrescidos ao valor declarado do imóvel na ficha de Bens e Direitos. Certifique-se de manter os recibos e notas fiscais como comprovantes.

Reunir esses documentos facilitará o processo de declaração de imposto de renda e garantirá que você tenha todas as informações necessárias caso a Receita Federal solicite alguma verificação.

Os documentos para declarar Imposto de Renda devem ser mantidos pelo contribuinte por cinco anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao processamento da declaração.

Por exemplo, documentos emitidos em 2023 para comprovar as informações contidas na declaração de 2024 devem ser guardados até o final de 2029, iniciando a contagem em 1º de janeiro de 2025. Se a declaração cair na malha fina e for processada no ano seguinte, a contagem começa em 1º de janeiro de 2026.