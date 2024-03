Rovena Rosa/Agência Brasil Estudo do IBGE aponta que maioria de motoristas de app trabalha mais horas e têm maior proporção de informalidade

O presidente Lula (PT) deve assinar nesta segunda-feira (4), em evento no Palácio do Planalto, um projeto de lei com propostas de regras a serem adotadas pelas plataformas de motoristas de aplicativo, intitulado "PL dos Trabalhadores de Aplicativos".

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), também participa da cerimônia, marcada para às 15h, junto a representantes de trabalhadores e empresas de transporte.

O PL será encaminhado com urgência ao Congresso Nacional após a assinatura do presidente da República, dando um prazo de 45 dias para que a Câmara dos Deputados e o Senado avaliem a proposta.

A medida vem sendo amplamente discutida no último ano pelo governo, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF), mas o projeto que será apresentado nesta segunda não deve prever vínculo formal de trabalho. No entanto, deve propor remuneração mínima e contribuição ao INSS.

Os motoristas de aplicativos, de acordo com o projeto, terão a garantia de receber pelo menos R$ 8,02 por hora trabalhada e as empresas deverão pagar uma alíquota de 20% ao INSS (os trabalhadores entram com 7,5% complementares).

Contudo, o acordo atual sobre a regulamentação do trabalho para essa categoria vale apenas para os aplicativos de “quatro rodas”. Ou seja, não contempla trabalhadores do iFood e Rappi, por exemplo.

Veja as regras que devem ser apresentadas pelo Governo Federal:

Jornada de 8 horas – pode chegar a 12 horas se houver acordo coletivo;

Salário mínimo de R$ 32,09 por hora trabalhada. São R$ 8,02 relativos ao trabalho e R$ 24,07 referentes aos custos do motorista;

Reajuste anual em percentual igual ou superior ao do reajuste do salário mínimo;

Sem exclusividade, ou seja, o motorista poderá trabalhar em mais de uma empresa;

Sindicatos – será criada a categoria de trabalhador autônomo por plataforma, com sindicato de trabalhadores e patronal;

Suspensão de trabalhadores – plataformas terão de seguir diretrizes para excluir trabalhadores de seus apps;

Previdência – o trabalhador pagará 7,5% sobre “salário de contribuição” (25% da renda bruta) e a empresa pagará 20%;

Benefícios – vale-refeição a partir da sexta hora trabalhada e serviços médicos e odontológicos.

Discussão no Congresso

O Congresso realizou algumas audiências temáticas em 2023 para discutir o tema. Em outubro, a Comissão de Trabalho reuniu representantes do governo e dos motoristas.

O presidente da Federação dos Trabalhadores de Aplicativo, Leandro da Cruz, afirmou que uma eventual regulamentação deveria garantir a proteção dos trabalhadores e discutir os acordos coletivos.

Motoristas de app no Brasil

O Brasil tinha ao menos 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos em 2022, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total, 52,2% trabalhavam com transporte de passageiros e 39,5% com entrega de alimentos e produtos. A renda média desses motoristas, ainda segundo o IBGE, foi de R$ 2.454.

O estudo, divulgado em outubro de 2023, indicou que os trabalhadores de aplicativos trabalham, em média, 46 horas por semana no trabalho principal – uma jornada quase 7 horas mais extensa que a dos demais ocupados (39,5 horas).

A pesquisa também indicou que os motoristas são o grupo dos que mais trabalham na semana (47,9 horas). Do total, somente uma parcela baixa, de 35,7%, contribui com a previdência – proporção menor entre os motociclistas, que chega a 22,3%.