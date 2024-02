Cassio Gusson DOC deixa de ser processado por bancos nesta quinta (29)

O agendamento de transferências via DOC só vai ser permitido até esta quinta-feira (29). Depois disso, os bancos encerraram o processamento dessas transferências.

O anúncio veio em maio do ano passado, quando a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que a extinção das duas modalidades se daria pela queda na utilização e pelo menor custo-benefício aos clientes. Em média, as transferências via DOC custavam R$ 10,08.

Nos últimos anos, o DOC e a TEC perderam espaço para o Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central sem custo para pessoas físicas. Criado em 1985, o DOC permite o repasse de recursos até as 22h, com a transação sendo quitada no dia útil seguinte à ordem. Caso seja feito após esse horário, a transferência só é concluída dois dias úteis depois.

Pix

O Banco Central contabilizou 143 milhões de pessoas físicas cadastradas de janeiro a novembro de 2023 no Pix , com um recorde de R$ 15,3 trilhões movimentados no acumulado do ano. O número é quase três vezes os R$ 5,2 trilhões de 2021, e 40% maior que os R$ 10,9 trilhões do ano passado.

Ao todo, cerca de 145 milhões de pessoas físicas se cadastraram no meio de pagamento até o final de 2023. O equivalente a pouco mais de ⅔ da população brasileira (67%).