Divulgação/Governo de SP Linha 7-Rubi da CPTM será incluída na concessão cujo leilão ocorre nesta quinta





Em leilão realizado na sede da B3, realizado nesta quinta-feira (29), a concessão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte foi vencida pelo Consórcio C2 Mobilidade , que tem como participantes a Comporte Participações SA e a CRRC Hong Kong. O TIC vai ligar as cidades de São Paulo a Campinas.





Esta foi a única proposta apresentada no leilão. Houve um desconto simbólico de 0,01% oferecido pelo consórcio sobre a constraprestação limite, que tinha como valor R$ 8 bilhões. Empresas nacionais e estrangeiras poderiam participar individualmente ou em consórcio.

O leilão foi comemorado pelo governador Tarcísio de Freitas, que viu a concessão dos transportes com sucesso. "Imagina como a vida da população vai mudar. É inovador, será o primeiro trem de média velocidade do país. E virá com os serviços da Linha 7, o trêm intermetropolitano e o trem expresso", disse o governador.

Freitas ainda comentou sobre as ligações ferroviárias entre Sorocaba e São Paulo, assim como Santos e a cidade mais populosa do Brasil. O governador disse que a primeira proposta sobre o assunto já está sendo montada e deve ir a leilão no ano que vem.

Mais de R$ 14 bilhões serão investidos no projeto, que tem um prazo de concessão de três décadas. O plano deve viabilizar o Trem Intermetropolitano) nas cidades de Campinas e Jundiaí, assim como a concessão da Linha 7 da CPTM.