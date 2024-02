Agência Brasil Carnaval: vendas no varejo crescem 7,7% no feriado

As vendas no varejo registraram um crescimento de 7,7% durante o Carnaval deste ano, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), em comparação com o mesmo período do ano passado.

A análise abrange todo o território nacional e considerou o período de 9 a 14 de fevereiro de 2024 em relação aos dias 17 a 22 de fevereiro de 2023. A avaliação foi realizada em termos nominais, refletindo, portanto, a receita de vendas observada pelo varejista.

O setor de Supermercados e Hipermercados foi o principal beneficiado, registrando um aumento de 11,1%. Além disso, outros setores também apresentaram crescimento significativo durante o período festivo, como Recreação e Lazer (+7,4%) e Turismo e Transporte (+4,4%). Já o segmento de Alimentação (Bares e Restaurantes) teve um crescimento de 0,9%.

“Em 2024 o Carnaval foi comemorado mais para o começo do mês, período em que o salário ainda não foi completamente gasto pelas pessoas. Em 2023, o feriado ocorreu mais para o final de fevereiro”, afirma o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves.

Aumento no faturamento

Foi previsto que o Carnaval de 2024 impulsionasse o faturamento do turismo brasileiro em R$ 9 bilhões acima da média, marcando um aumento de 10% em relação a 2023, quando atingiu a cifra de R$ 8,2 bilhões. Essa projeção foi resultado de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) no começo de fevereiro.

Em crescimento pelo quarto ano consecutivo, o faturamento está projetado para ultrapassar, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia. Em 2020, a festa de rua arrecadou aproximadamente R$ 8,6 bilhões. No estado de São Paulo, o impacto foi notável, atingindo R$ 3 bilhões. Durante os dois anos em que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando na paralisação de diversas atividades comerciais, estima-se que o setor de serviços tenha perdido cerca de R$ 3 bilhões.