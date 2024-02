Sophia Bernardes IBC-Br: prévia do PIB aponta alta de 2,45% em 2023

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (19), o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador antecedente do Produto Interno Bruto (PIB) , apresentou um crescimento de 2,45% em 2023.

Em 1° de março o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará os números oficiais do Produto Interno Bruto (PIB) referentes a 2023. Em 2022, o PIB brasileiro registrou um crescimento de 3%.

Banco Mundial

Em relatório divulgado no começo de janeiro, o Banco Mundial revisou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2023 e 2024, destacando o desempenho acima do esperado na atividade ao longo de grande parte do ano passado. No entanto, houve uma leve redução na estimativa para a expansão do PIB em 2025.

A instituição estimou um crescimento de 3,1% para o PIB em 2023. Essa previsão representa um aumento significativo em relação à estimativa anterior divulgada em junho do ano passado, que apontava para uma expansão bem mais modesta, de 1,2%.

Quanto a 2024, a projeção agora indica um crescimento de 1,5%, representando um acréscimo de 0,1 ponto percentual em comparação com a estimativa anterior. Essa revisão reflete a desaceleração da atividade econômica no segundo semestre de 2023 e uma produção agrícola mais moderada neste ano.

Conforme a instituição, isso fundamenta a previsão de uma aceleração no crescimento do PIB em 2025 para 2,2%, embora a capacidade do governo para proporcionar apoio fiscal à economia seja restrita pelos esforços de ajuste nas contas públicas. Anteriormente, o Banco Mundial esperava uma expansão de 2,4% para o PIB brasileiro no próximo ano.