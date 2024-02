Reprodução Morre Abilio Diniz

Abilio Diniz, um dos empresários mais destacados do Brasil, faleceu aos 87 anos em São Paulo neste domingo (18). Ele ocupava a posição de 31º brasileiro mais rico do mundo, com um patrimônio avaliado em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 9,9 bilhões), segundo a Forbes.

Como presidente do conselho da Península, Abilio era o líder do segundo maior acionista global do Carrefour, detendo 8,4% de participação e 13,73% do capital votante, ficando atrás apenas da família Moulin.

Durante quase seis décadas, Abilio presidiu e controlou o grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai. Após uma batalha judicial com o sócio francês, o Casino, vendeu sua participação na empresa em 2013, mas permaneceu ativo no varejo de supermercado, tornando-se sócio do Carrefour e ocupando cargos importantes nos conselhos de administração.

Internado no Hospital Albert Einstein há cerca de um mês devido a uma pneumonia, Abilio passou todo esse tempo na UTI. Ele estava de férias em janeiro em Aspen, nos EUA, se recuperando de duas cirurgias no joelho, quando começou a sentir-se mal e retornou ao Brasil.

Além de sua paixão por esportes, Abilio mantinha uma rotina rigorosa de exercícios diários, dedicando quase duas horas por dia a atividades com peso e corrida na esteira. Ele costumava aconselhar sobre saúde e exercícios, compartilhando suas sugestões com políticos, jornalistas e funcionários.

Grande apoiador do São Paulo, Abilio acompanhava os jogos do time pela TV e costumava dar sugestões a treinadores e dirigentes.

Em 11 de dezembro de 1989, Abilio foi sequestrado em São Paulo, em um episódio que durou seis dias e envolveu sequestradores de vários países sul-americanos, que foram posteriormente presos.