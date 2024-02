Ricardo Syozi Bancos vão abrir durante o Carnaval 2024?

Durante o feriado de Carnaval, na segunda-feira (12) e terça-feira (13), as agências bancárias não estarão disponíveis para atendimento presencial ao público, conforme comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Apesar do fechamento das agências, os clientes têm à disposição os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para realizar transferências e pagamentos de contas nos dias em que não há expediente presencial.

Os bancos retomarão seus serviços na quarta-feira (14), a partir das 12h, com o encerramento previsto no horário habitual de cada agência. Essa decisão segue a Resolução n.º 4.880 do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e feriados como dias úteis para fins de operações bancárias, incluindo, portanto, a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

Apesar disso, os pagamentos podem ser realizados sem custos adicionais no próximo dia útil, ou seja, na quarta-feira. A recomendação da instituição que representa as agências bancárias é que os clientes antecipem o pagamento ou, para os títulos que possuem código de barras, que programem o pagamento através dos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking ou pelo atendimento telefônico dos bancos.