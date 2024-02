Divulgação Carnaval: preço de bebidas alcoólicas teve aumento de 11,41% em 2023

Com o Carnaval chegando, algumas variações nos preços de alguns dos itens mais consumidos durante as festividades foram registradas. As bebidas alcoólicas em geral, incluindo a cerveja, registraram um aumento de 11,41% ao longo do ano de 2023.

Por outro lado, as carnes em geral, incluindo a carne bovina, apresentaram uma queda média de 9%. Essa redução é atribuída à maior disponibilidade de carne no mercado, resultado do aumento da produção e da diminuição das exportações.

Já especificamente sobre a cerveja, a bebida mais consumida durante o feriado, seu preço teve um aumento de 5,29% no acumulado dos últimos 12 meses, conforme indicado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) . Essa elevação é atribuída à alta nos preços do milho, ingrediente fundamental na produção da bebida.

A inflação oficial do mês de janeiro registrou um aumento de 0,42%, com destaque para o aumento nos preços dos alimentos. Isso fica abaixo dos 0,56% apurados pelo IPCA no mês anterior, dezembro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu a marca de 4,51%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8).



No mês de janeiro, o grupo alimentação e bebidas, que possuem maior relevância na cesta de consumo das famílias, com uma participação de 21,12%, registrou um aumento de 1,38%. Esse aumento representa um acréscimo de 0,29 ponto percentual (p.p.) no IPCA do mês. Esta é a maior alta para o grupo de alimentação e bebidas durante o mês de janeiro desde 2016, quando alcançou uma elevação de 2,28%.

Aumento no faturamento

É previsto que o Carnaval deste ano impulsione o faturamento do turismo brasileiro em R$ 9 bilhões acima da média, marcando um aumento de 10% em relação a 2023, quando atingiu a cifra de R$ 8,2 bilhões. Essa projeção é resultado de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta semana.

Em crescimento pelo quarto ano consecutivo, o faturamento está projetado para ultrapassar, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia. Em 2020, a festa de rua arrecadou aproximadamente R$ 8,6 bilhões. No estado de São Paulo, o impacto foi notável, atingindo R$ 3 bilhões. Durante os dois anos em que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), resultando na paralisação de diversas atividades comerciais, estima-se que o setor de serviços tenha perdido cerca de R$ 3 bilhões.

Estrangeiros no carnaval do Brasil

Os gastos de estrangeiros no Brasil durante o Carnaval deste ano estão previstos para US$ 971 milhões, representando um crescimento de 19,3% em relação a 2023, quando totalizou US$ 814 milhões.

Os brasileiros também se destacam, com uma projeção de gastos de US$ 1,3 milhão. Embora em 2023 esse valor ainda não tenha superado o registrado em 2020, que foi de US$ 1,1 milhão, observa-se uma recuperação ao longo dos três anos.