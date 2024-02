Felipe Moreno Vale a pena investir o saque-aniversário?

Instituída em 2019 e implementada desde 2020, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) , possibilita a retirada de uma parte do saldo de qualquer conta do fundo, seja ativa ou inativa, a cada ano, durante o mês de aniversário do trabalhador.

Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro já podem acessar os valores disponíveis para saque. Este modelo permite retirar um percentual do saldo total do FGTS , além de uma parcela adicional, proporcionando uma fonte adicional de recursos para atender necessidades específicas. No entanto, ao optar por este tipo de saque, o trabalhador abre mão da possibilidade de receber o valor integral do saldo em caso de rescisão contratual.

Calendário dos saques de 2024



Aniversário em janeiro: saques de 2 de janeiro a 29 de março

Aniversário em fevereiro: saques de 1º de fevereiro e 30 de abril

Aniversário em março: saques de 1º de março a 31 de maio

Aniversário em abril: saques de 1º de abril a 28 de junho

Aniversário em maio: saques de 2 de maio a 31 de julho

Aniversário em junho: saques de 3 de junho a 30 de agosto

Aniversário em julho: saques de 1º de julho a 30 de setembro

Aniversário em agosto: saques de 1º de agosto a 31 de outubro

Aniversário em setembro: saques de 2 de setembro a 30 de novembro

Aniversário em outubro: saques de 1º de outubro a 29 de dezembro

Aniversário em novembro: saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Aniversário em dezembro: saques de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Para Antônio Sanches, analista da Rico, dada a baixa rentabilidade do FGTS, é possível considerar investir parte do valor em opções com maior retorno, como o Tesouro Selic, que pode ser vantajoso para incrementar os ganhos financeiros. Em caso de dívidas, o especialista indica que o valor seja usado para quitar débitos: “especialmente aquelas com taxas de juros elevadas, como as do cartão de crédito ou cheque especial. Essa é uma decisão financeiramente sensata”, defende.

“Acredito que para pessoas que têm autocontrole financeiro, o saque-aniversário pode ser um bom negócio. É importante ter uma boa educação financeira para garantir que o saque seja um sucesso e não um problema”, finaliza.

Mudanças na modalidade

Em setembro de 2023, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, enviou um projeto de lei à Casa Civil que permite que os trabalhadores que escolherem o saque-aniversário do FGTS possam retirar o saldo restante em caso de demissão. O projeto tem efeito retroativo, o que significa que aqueles demitidos a partir de 2020 e que optaram pela modalidade de saque poderão resgatar o valor existente no momento da demissão. Isso poderia liberar até R$ 14 bilhões na economia, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

O saque-aniversário implica na renúncia ao saque-rescisão pelo trabalhador. Atualmente, se demitido sem justa causa após optar pelo saque-aniversário, ele não pode retirar o saldo remanescente do FGTS , recebendo apenas a multa de 40%. O projeto do governo visa a mudar essa regra, permitindo que os trabalhadores possam resgatar o saldo remanescente em caso de demissão. Além disso, elimina o período de carência de dois anos para retornar à modalidade de saque-rescisão.

Porém, se o trabalhador optar por sacar o saldo remanescente na demissão impede que escolha o saque-aniversário no futuro, caso seja contratado por outra empresa. Isso sugere que, ao longo do tempo, o número de trabalhadores aderindo ao saque-aniversário tende a diminuir consideravelmente.



Como resgatar?

A Caixa recomenda o resgate por meio do aplicativo FGTS, permitindo a transferência dos recursos para qualquer conta em nome do trabalhador, sem custos. Além disso, as retiradas podem ser efetuadas em casas lotéricas, terminais de autoatendimento (com senha do Cartão Cidadão) e correspondentes Caixa Aqui, mediante autorização.

Dados divulgados pela Caixa Econômica Federal em setembro revelam que cerca de 32,7 milhões de pessoas aderiram ao Saque-Aniversário, sendo que 16,9 milhões buscaram financiamentos usando esses recursos como garantia, totalizando R$ 111,4 bilhões em empréstimos concedidos até agosto.