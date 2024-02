Agência Brasil PIS/Pasep: veja todas as formas de fazer a consulta

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Estima-se que 24,5 milhões de pessoas vão receber até um salário mínimo – que deve ser de R$ 1.412,00, a partir de janeiro. Confira o calendário completo de pagamentos aqui.



Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Para acessar as informações usando o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), basta utilizar o site ou aplicativo do Meu INSS com o CPF, abrir o menu lateral e escolher a aba “Certidões, Declarações e Extratos”. Em seguida, o usuário deve tocar em “Extrato de Contribuições (CNIS)” e em "Baixar PDF" para obter o documento contendo todas as informações. No extrato, será possível identificar o número do NIT, que corresponde ao PIS.

Carteira de trabalho digital

Outra alternativa para consultar o número do PIS é através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Importante destacar que, desde 24 de setembro de 2019, o documento físico não é mais necessário na maioria dos casos para contratações. Para acessar os dados, o usuário pode informar o CPF através do login Gov.br. Após entrar na plataforma, basta selecionar a opção "Benefícios" no menu localizado na parte inferior da tela. Em seguida, clicar em "Abono Salarial" e "Consultar". O trabalhador deve então escolher o ano-base do benefício e clicar no símbolo de um olho, no canto superior direito. Dessa forma, terá acesso ao número do NIT (Número de Registro do Trabalhador), que é equivalente ao do PIS.

Caixa Trabalhador

No aplicativo Caixa Trabalhador a consulta ao número do PIS pode ser realizada utilizando o CPF. Ao acessar a conta ativa, o usuário deve inserir seu login e senha, e em seguida, clicar no menu localizado no canto superior esquerdo da tela. O próximo passo é selecionar a opção "Meu NIS". O número revelado é equivalente ao do PIS, conforme informado pela Caixa. Portanto, trata-se de nomenclaturas diferentes para o mesmo código. Além da consulta ao PIS, na plataforma, o trabalhador pode acessar informações sobre seguro-desemprego, abono salarial e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

FGTS

O aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), disponível para Android e iOS, é outra ferramenta que permite verificar o número do PIS. Para realizar essa consulta no aplicativo, o usuário pode acessar a plataforma usando o login Gov.br, fornecendo CPF e senha. Na primeira página, será exibida uma lista de contratos de trabalho. Para obter o número do PIS, basta selecionar a opção "Dados do Contrato", onde informações como ocupação e salário serão apresentadas, incluindo o número do PIS.

Meu INSS

Outra opção é consultar pelo site ou aplicativo Meu INSS, integrado ao login Gov.br. Na plataforma, o usuário deve acessar sua conta com CPF e senha, selecionar a opção "Meu Cadastro" e, em seguida, visualizar seus dados pessoais, que incluem o número do PIS. Além dessa funcionalidade, no Meu INSS os brasileiros têm a possibilidade de acessar calendários e extratos de pagamentos, agendar perícias, dar entrada em benefícios, entre outros serviços.

Telefone

Para aqueles que preferirem, é possível consultar o número através do telefone 0800 726 0207, o serviço de atendimento do Caixa Cidadão destinado a questões relacionadas ao PIS, Benefícios Sociais, FGTS e Cartão Social. Ao realizar a ligação, basta fornecer o número do CPF. O serviço eletrônico está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, enquanto o atendimento humano ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.



É preciso ter trabalhado pelo menos um mês com carteira assinada em 2023 e ter tido vencimentos médios de até, no máximo, dois salários mínimos mensais em 2023. Também é necessário estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos 5 anos e com cadastro atualizado na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).