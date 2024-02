Agência Senado Fachada do edifício sede do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai convocar cerca de 4,3 milhões de aposentados e pensionistas para fazer prova de vida até março deste ano. O grupo de segurados se enquadra nos casos em que o órgão não consegue fazer a comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados. Assim, é enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada.

De acordo com o INSS, já foram notificadas 3.089.043 pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Esta quinta-feira (1º) será a vez de 1.262.514 que fazem aniversário em março e que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Todos os beneficiários que receberem a notificação devem procurar o Meu INSS ou o banco onde recebem o benefício para realizar a prova de vida.

Segundo o órgão, caso a prova de vida não seja realizada até 60 dias após a notificação, o pagamento poderá ser bloqueado. No período, o aposentados ou pensionista tem a possibilidade de realizar a prova no aplicativo ou site Meu INSS, rede bancária ou se dirigir à uma agência do INSS.

O que vale como comprovante

- Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso

- Atendimento em Agência da Previdência Social

- Receber pagamento de benefício com biometria

- Fazer empréstimo consignado com biometria

- Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico)

Servidores públicos

A prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União é feita somente nos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado. O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário.