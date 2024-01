Agência Brasil Confira as novas alíquotas do INSS após aumento do salário mínimo

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412, as alíquotas de contribuição para fins de recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também sofreram reajuste. As atualizações estão na Portaria Interministerial nº 2 dos ministérios da Previdência e da Fazenda publicadas no Diário Oficial da União da última sexta-feira (12).

A alteração vale para empregados domésticos, trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada e contribuintes avulsos, como os autônomos, que recolhem mensalmente ao INSS. Os valores têm efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2024.

Na nova tabela, as alíquotas progressivas variam entre 7,5% a 14%, a depender da renda mensal. O desconto para os assalariados já será aplicado na folha de pagamento de janeiro, no contracheque a ser recebido em fevereiro.

Confira a nova tabela:

As alíquotas progressivas incidem sobre cada faixa salarial. Confira a nova tabela de contribuição após o aumento do salário mínimo:

- Para salários até R$ 1.412,00: a alíquota será de 7,5%;



- Para salários de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68: a alíquota será de 9%;

- Para salários de R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03: a alíquota será de 12%;

- Para salários de R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02: a alíquota será de 14%.

Confira a taxa proporcional de ajuste para salários acima do mínimo:



Na quinta-feira (11), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 3,71% - que reajusta os benefícios previdenciários acima do salário mínimo - foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segurados que se aposentaram durante o ano de 2023 terão seus benefícios corrigidos proporcionalmente. As faixas variam de 3,71%, para quem se aposentou em janeiro de 2023, a 0,55%, no caso dos aposentados em dezembro passado.



O fator de reajuste do benefício é aplicável a partir de janeiro de 2024, conforme as taxas informadas abaixo: