Agência Brasil INSS

A partir desta segunda-feira (15), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a adotar a inteligência artificial (IA) para detectar fraudes em atestados médicos, utilizados para o benefício auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária.

Um robô virtual desenvolvido pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) será responsável por realizar uma análise minuciosa nos documentos enviados pela internet ao INSS pelos segurados. Além de identificar a origem do arquivo, o robô cruzará dados como nome, assinatura e CRM do médico que emitiu o atestado.

No ano passado, mais de 1,6 milhão de pedidos de auxílio-doença foram encaminhados ao INSS via internet. No entanto, aproximadamente 46% desses pedidos foram recusados por não estarem em conformidade com as normas do instituto.

É importante destacar que a falsificação ou utilização de um atestado falso pode resultar em uma condenação de até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que adquirir um atestado falsificado, além de restituir os valores recebidos, pode ser demitido por justa causa.

A inteligência artificial irá conferir nos atestados diversos aspectos que indiquem fraude