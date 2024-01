Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, durante encontro com o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu no Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira (24), o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro.

Durante o encontro, os executivos da GM anunciaram a primeira fase do novo plano de investimentos da empresa no Brasil, no valor de R$ 7 bilhões, entre 2024 e 2028, que deverá ser seguido de investimentos adicionais nas fases seguintes. A inveção financeira acontece quando a marca está prestes a completar 99 anos no Brasil.

Esses valores seriam empregados em melhorias significativas na capacidade e nas condições de produção, além do desenvolvimento tecnológico, em particular nas áreas de veículos elétricos, energias renováveis e controle de poluentes. O novo ciclo de investimentos deve se traduzir igualmente em um aumento da capacidade de fornecimento para o mercado mundial a partir da produção brasileira.

Lula observou que os novos investimentos da empresa vêm ao encontro das iniciativas de reindustrialização que têm norteado seu governo, a exemplo dos programas Nova Indústria Brasil e do Novo PAC.

Com isso, o presidente argumentou que o Brasil é o país em melhores condições para liderar a transição energética em nível global e ressaltou que investimentos em produção e tecnologia geram significativo impacto sobre o desenvolvimento e a inclusão social. Citou, ainda, a resiliência da democracia no país como fator de estabilidade.

Em seguida, o vice-presidente Alckmin ressaltou a melhoria do cenário econômico no Brasil no primeiro ano de governo , além da aprovação da reforma tributária, que torna o país mais atrativo para investidores. Citou também políticas de melhoria da competitividade da indústria e programas como o Mover, que favorece a sustentabilidade e a descarbonização do setor de transportes.

O ministro Rui Costa destacou também a crescente prioridade conferida à inovação e à produtividade, no âmbito da retomada da política industrial, e citou particular interesse do Governo Federal no setor de veículos elétricos.