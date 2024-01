Pixabay IPVA

A primeira parcela da cota única do IPVA-SP 2024 de veículos com placas que terminam em 8 vence nesta segunda-feira (22). Caminhões e tratores com final de placa 8 também têm o prazo de vencimento para a parcela única hoje.

Este é o último dia para quitar o IPVA com desconto de 3% no pagamento à vista. Se preferir o parcelamento em 5 vezes, não haverá desconto.

Para caminhões e tratores que escolherem o pagamento parcelado, a primeira parcela do IPVA vence em 20 de março, independentemente do final da placa. O calendário de pagamento foi divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo em dezembro.

Sem alterações nas regras, a novidade para este ano é a opção de pagar o tributo via PIX, gerando um QR Code. Existem três formas de pagamento, mas somente a opção à vista em janeiro oferece o desconto de 3%.

Veja regras do IPVA de SP

O cálculo do valor do IPVA 2024 em São Paulo é feito multiplicando o valor venal do veículo na tabela Fipe de setembro de 2023 por 4%, que é a alíquota do IPVA para a maioria dos veículos de passeio em SP. No caso de carros zero, utiliza-se o valor da nota fiscal. Veículos movidos a gás e energia elétrica têm uma alíquota menor, de 3%.

Para as opções de parcelamento, todas as placas apresentam o mesmo dia de vencimento. A primeira parcela vence no dia 20 de março, com a cota única sem desconto vencendo em 19 de abril. O pagamento da segunda parcela acontece até o dia 20 de maio; a terceira em 20 de julho; a quarta em 20 de agosto e a quinta e última parcela em 20 de setembro.

Para realizar o pagamento do IPVA, os contribuintes podem utilizar a rede bancária credenciada com número do RENAVAM do veículo. O tributo pode ser pago pela internet, débito agendado, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e até com cartão de crédito.

Nos casos de pagamento em Pix, basta acessar o portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar o QR Code. Esse código tem validade de 15 minutos e se não for pago nesse prazo, será necessário gerar novamente.

A Sefaz informa que nesse método de pagamento irá aparecer que a transação é destinada à "Secretaria da Fazenda e Planejamento" sob o CNPJ: 46.377.222/0003-90 em conta no Banco do Brasil. Saiba como evitar golpes clicando aqui.

Veja o calendário do IPVA-SP: