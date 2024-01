MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lula se encontrou com o CNDI hoje para lançar nova política industrial do Brasil

Durante o encontro de Lula com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) no Palácio da Alvorada deste segunda-feira (22), o presidente falou sobre o Brasil ter encerrado 2023 como a 9ª maior economia do mundo.

"Estamos sempre na beira, mas nunca chegamos lá. Já fomos a 6ª maior economia do mundo, fomos para a 12ª posição e voltamos para a 9ª agora, mas não porque crescemos muito mas porque os outros caíram. Isso não é motivo de orgulho" declarou o presidente.

A fala aconteceu durante o lançamento da nova política industrial. Sobre ela, o presidente disse que será determinante para o Brasil superar o problema de "nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido".