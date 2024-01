Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Em menos de um dia, as inscrições para o "Enem dos Concursos", como é conhecido o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), já atingiram a marca de mais de 100 mil inscritos, afirmou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

“A média é de 30 inscrições por segundo. Já temos mais de 100 mil inscritos”, disse em entrevista ao GloboNews Mais.

As inscrições para o CPNU tiveram início nesta sexta, às 10h, e vão até o dia 9 de fevereiro de 2024. A prova acontece em maio. Ao todo, o processo vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.

Para se inscrever, acesse: https://cpnu.cesgranrio.org.br/login .

Quais são as vagas e os salários?



As vagas estão divididas em oito blocos temáticos , que reúnem carreiras que têm semelhanças entre si.

Dentre as vagas para candidatos de nível médio, os salários iniciais começam em R$ 4.008. Já para as vagas que exigem nível superior, os salários iniciais variam entre R$ 4.407 e R$ 22.921 - a remuneração mais alta é para o cargo de auditor-fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Na hora de se inscrever, cada candidato precisa escolher um bloco temático e, dentro dele, pode concorrer a diversas vagas. Para isso, é necessário escolher uma ordem de prioridade.

Cada bloco temático tem um edital diferente, mas todas as inscrições podem ser feitas no site do concurso utilizando uma conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

Candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), pessoas que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni) e doadores de medula óssea podem pedir isenção da inscrição.

Saiba mais sobre os editais do concurso aqui .