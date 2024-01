Agência Senado Fachada do Edifício Sede do INSS

Os peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizam uma greve de 24 horas nesta quarta-feira (17). Essa é a primeira de três paralisações marcadas para ocorrer neste mês de janeiro.

Os profissionais reivindicam um reajuste salarial de 23% e a contratação de ao menos 1.500 novos peritos. Mesmo com o anúncio de paralisação dos peritos, aqueles com consulta agendada devem comparecer ao local, na hora marcada e com documentação. Isso porque, caso a pessoa não compareça, perderá a data de agendamento e somente poderá marcar nova data em 30 dias.

"Não toleraremos mais desvalorização e violações aos nossos direitos", escreve a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP) em nota.

"​​Vamos dar a resposta que o governo merece, pela dignidade, pela carreira, pela vergonha", diz o presidente da ANMP, Luiz Carlos Argolo, em vídeo publicado nas redes sociais nessa terça-feira (16). "Vocês todos, sócios e não sócios, têm que dar resposta ao governo, têm que paralisar o Brasil inteiro".

Leia abaixo a nota da ANMP na íntegra:

O Governo planeja extinguir a Perícia Médica Federal, ignorando nossas demandas e promovendo o enfraquecimento da Carreira em 2023. Desrespeitou acordos e a relevância da avaliação médico-pericial.

Não podemos ficar inativos diante deste ataque. É hora de agir para preservar nossa Carreira e assegurar nosso merecido reconhecimento e valorização. Chegou o momento de demonstrar nossa força e união.

Não toleraremos mais desvalorização e violações aos nossos direitos. Para proteger a dignidade dos Peritos Médicos Federais, vamos paralisar em 17 de janeiro!