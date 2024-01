Marcelo Camargo/ Agência Brasil FGTS Digital passou por periodos de testes, para ser implementado de forma definitiva em março de 2024

Terminou nesta segunda-feira (15) o período de testes na ferramenta FGTS Digital Edição Limitada, um conjunto de sistemas informatizados que tem o objetivo de gerenciar os diversos processos que envolvem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A previsão é que o sistema entre em funcionamento efetivo a partir de março de 2024.

No ambiente virtual, foi possível emitir guias rápidas, fazer a simulação da multa de 40%, entre outras ações. A simulação dos pagamentos é uma das novidades e ganhou uma opção exclusiva no sistema.

As informações de vínculo e de remuneração inseridas no ambiente do eSocial estarão no FGTS Digital. Entre as ferramentas disponiveis para teste estão a geração de guias e a simulação de pagamentos.

O período de testes foi uma tentativa de garantir aos empregadores uma transição tranquila e evitar dificuldades ou problemas quando houver a substituição do procedimento de geração de guias de recolhimento de FGTS em março.

O cadastro do empregador e as procurações registradas no sistema durante o período de Produção Limitada continuarão válidos e não serão apagados. É a última oportunidade para treinar no sistema antes do início efetivo das operações, previsto para o próximo mês de março.

O PIX (mecanismo de pagamento instantâneo) foi escolhido como ferramenta de pagamento do FGTS como forma de otimizar o processo. As guias de pagamentos do FGTS poderão ser emitidas no portal do FGTS Digital ou na própria tela do ambiente web do eSocial.

Serviços que estarão disponíveis no FGTS Digital

- Emissão de guias rápidas e/ou personalizadas;

- Consulta de extratos de pagamentos realizados;

- Individualização dos extratos de pagamento;

- Verificação de débitos em aberto;

- Pagamento da multa indenizatória a partir das remunerações devidas de todo o período trabalhado.