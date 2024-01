Divulgação Cidade Delas terá 4ª temporada

A série documental Cidade Delas chega à sua quarta temporada, agora em Miami. Com sete episódios, o documentário, que conta a história de mulheres brasileiras que fazem sucesso empreendendo nos Estados Unidos, estreia na próxima terça-feira (16) e vai ao ar até o dia 22 de janeiro. Totalmente gratuitos, os episódios vão ao ar no Canal oficial do Cidade Delas, no YouTube. O documentário é uma série original e produção Summit Films e Co-produção Cherry Media.



Para o diretor do documentário, Renan Lincoln, a quarta temporada chega com gosto especial. "Queremos começar o ano impactando a vida de quem vai assistir a nova temporada do Cidade Delas com histórias reais, únicas, e temos certeza que vamos conseguir", relata. "Serão contadas histórias de oito mulheres brasileiras fortes, batalhadoras e sonhadoras, que venceram em Miami com fruto de muito trabalho. A produção visual vai surpreender com uma estrutura incrível na qual vamos mostrar ao público o dia a dia de cada participante da maneira como ela é. Está especial", finaliza.

Uma das participantes da edição Cidade Delas Miami será da advogada Jania Braswell, que conta o que espera da série documental. "A minha expectativa com o documentário Cidade Delas é, de fato, atingir o máximo de mulheres. Tomara que mulheres usem esse documentário como trampolim para suas carreiras profissionais e que elas recebam as mensagens que serão transmitidas das outras mulheres", afirma.

O documentário também vai contar as histórias da Life Coach e autora do livro "How To Empower Your Kids", Danny Bastos; da Hair Stylist e empresária Karol Furtado; da empresária e gestora Gabriella Pandolfo; da maquiadora profissional e empresária Andréa Felìzardo; da empresária Sara Quartarolli, da Chef, Sommelier e Realtor Adelaide Engler; e da psicóloga, escritora, palestrante e empreendedora Valkiria Godoy, que fala o que o Cidade Delas significa para ela.

"O Cidade Delas é para todas nós mulheres que temos vontade, garra e perseverança de acreditar que outras mulheres podem ser beneficiadas com esse projeto e ajudar ainda mais a nossa comunidade, ampliando ainda mais, aglutinando o máximo de mulheres possível", afirma.



Totalmente gratuitos, os episódios vão ao ar sempre às 21h (horário de Brasília), no Canal oficial do Cidade Delas no YouTube. Posteriormente, ele será transmitido pela Queens United TV, e ficará disponível nos apps da empresa de mídia, que você encontra nas principais lojas de aplicativos.