Luciano Rocha Selic no final de 2024 continua em 9,00% ao ano, segundo Focus

Na primeira divulgação do Boletim Focus deste ano, o mercado manteve inalteradas as suas projeções para a taxa Selic. A mediana permaneceu em 9,00% ao ano, comparando-se a semana atual com a anterior do encerramento de 2024. Há um mês, a expectativa era de 9,25% ao ano.

No relatório, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 8,50% ao ano, patamar em que já se encontrava em dezembro. Para 2026, a projeção também seguiu em 8,50%.

O Copom anunciou no começo de dezembro uma nova redução na taxa básica de juros, a Selic, de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano. A taxa atingiu seu menor patamar desde março de 2022, quando estava fixada em 10,75% ao ano.

Esse movimento representa o quarto corte consecutivo desde agosto do mesmo ano, quando a taxa iniciou sua trajetória de queda. A decisão foi tomada de forma unânime pelos membros do Copom, composto pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e oito diretores.

Copom

O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom , é responsável por ajustar a cada 45 dias, decidindo sobre aumentos, reduções ou manutenção da Selic . O BC utiliza o sistema para influenciar o ritmo de crescimento e alcançar metas relacionadas à inflação, sendo a variável central da política monetária.

Quando a economia apresenta um desempenho fraco e não há riscos inflacionários, é possível reduzir a taxa de juros, estimulando o consumo e os investimentos da população.