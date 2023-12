Marcello Casal Jr/Agência Brasil Lula confirma nomeações de novos diretores do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a designação de novos diretores do Banco Central: Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti. As informações foram divulgadas o divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (27).

Propostos no final de outubro, os nomes receberam aprovação do Senado em dezembro. Com a oficialização dessas nomeações, o Comitê de Política Monetária (Copom) agora contará com quatro membros indicados pelo governo Lula, de um quadro total de nove membros.

Os dois indicados assumirão suas novas posições a partir de 1º de janeiro, tornando-se parte integrante da primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2024, prevista para o final de janeiro. Nessa ocasião, o BC planeja realizar um novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros, que passará a ser de 11,25% ao ano. Os indicados terão um mandato que se estenderá até dezembro de 2027.

O Copom anunciou no começo de dezembro uma nova redução na taxa básica de juros, a Selic, de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano. A taxa atingiu seu menor patamar desde março de 2022, quando estava fixada em 10,75% ao ano.

Esse movimento representa o quarto corte consecutivo desde agosto do mesmo ano, quando a taxa iniciou sua trajetória de queda. A decisão foi tomada de forma unânime pelos membros do Copom, composto pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e oito diretores.