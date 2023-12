Unsplash/CHUTTERSNAP Carro elétrico terá imposto de importação retomado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo (31) que o imposto de importação sobre carros elétricos será retomado a partir desta segunda-feira (1º). A medida visa compensar o programa de mobilidade verde lançado pelo governo.



O programa em questão prevê incentivos fiscais para empresas de veículos sustentáveis que decidam investir em descarbonização. Ao longo de quatro anos, serão mais de R$ 19 bilhões em créditos concedidos, sendo R$ 3,5 bilhões destes em 2024.

Com isso, carros elétricos e híbridos comprados fora do país voltarão a ser tributados. A reoneração acontecerá de forma gradual a partir de janeiro, atingindo os 35% que eram cobrados antes de 2015, quando o imposto foi zerado. Confira:

Carros híbridos:

15% em janeiro de 2024;

25% em julho de 2024;

30% em julho de 2025;

35% em julho de 2026.

Carros híbridos plug-in:

12% em janeiro de 2024;

20% em julho de 2024;

28% em julho de 2025;

35% em julho de 2026.

Carros elétricos:

10% em janeiro de 2024;

18% em julho de 2024;

25% em julho de 2025;

35% em julho de 2026.

Automóveis elétricos para transporte de carga:

20% em janeiro de 2024;

35% em julho de 2024.

Nesta última categoria, a transição é mais rápida porque a produção nacional é considerada suficiente para suprir a demanda.

Outras medidas



Além do programa para veículos sustentáveis, Alckmin anunciou que o governo enviou ao Congresso um Projeto de Lei (PL) que visa estimular setores econômicos a investirem em máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos.

Neste primeiro momento, serão destinados R$ 3,4 bilhões ao programa. A renúncia fiscal será compensada pelo aumento do imposto de importação sobre placas solares, disse o vice-presidente.

"Nós queremos produzir as placas solares aqui [no Brasil]. Não estou nem falando da célula, mas a placa nós temos que fabricar no Brasil", disse Alckmin.