Luciano Rocha 67,6% dos reajustes salariais em novembro ficaram acima da inflação

No mês de novembro, o aumento salarial mediano alcançou 5%, ultrapassando em 0,9% a taxa de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses, a qual atingiu 4,1%. Os dados foram divulgados no boletim Salariômetro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O Salariômetro analisa os resultados de 40 negociações salariais, os quais são compilados a partir do portal Medidor, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O relatório revela que, em novembro, 67,6% dos reajustes situaram-se acima da taxa de inflação, representando a menor proporção desde abril, quando 65,1% ultrapassaram o INPC .

Por outro lado, a proporção de reajustes equivalentes ao INPC durante esse período alcançou 28,6%, marcando a maior taxa desde abril, quando atingiu 30,6%. Apenas 3,8% dos reajustes ficaram abaixo da inflação durante o mesmo período.

A análise comparativa entre os anos de 2022 e 2023 evidencia como a diminuição da inflação influenciou a distribuição dos reajustes acima do INPC. No ano anterior, o levantamento indicou que os reajustes negociados nessa proporção eram de 27,4%, aumentando para 78,5% em 2023.

As projeções para o INPC sinalizam uma redução ao longo do primeiro semestre de 2024, prevendo-se que fique abaixo de 3,0% em junho do próximo ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a assinatura do decreto que atualiza o salário mínimo para R$ 1.412 em 2024. Esse valor representa um acréscimo de R$ 92 em comparação com os atuais R$ 1.320, um crescimento inferior ao estimado anteriormente pelo governo devido à desaceleração da inflação.

O cálculo do salário mínimo para 2024 foi fundamentado na nova política de valorização, aprovada por Lula em agosto.

Anualmente, o aumento do salário mínimo é determinado pela soma da variação da inflação, conforme medida pelo INPC nos últimos 12 meses até novembro do ano anterior (no caso, 2023), e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores (em 2022).

Esta norma foi estabelecida para assegurar um ganho real no salário mínimo, ou seja, um aumento superior à inflação medida pelo INPC. Portanto, o cálculo incorpora também o desempenho do PIB .