PIB deve crescer mais

Já a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023, que era de 2,84% na semana passada, passou para 2,92%. A taxa se aproxima mais da projeção do governo, que é de 3% no final do ano. A melhora no índice do mercado veio após resultados do PIB no terceiro trimestre.