Lula Marques/ Agência Brasil - 10.08.2023 Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto%

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou em entrevista à jornalista Miriam Leitão, publicada nesta quarta-feira (27), que deseja entregar o BC com a menor taxa de juros possível. Ao fim de 2024 termina seu mandato como líder da autoridade monetária.

"Vai ser meu último ano como presidente do Banco Central. Então a gente tem uma perspectiva positiva, tem muita coisa que eu gostaria de consolidar aqui, é importante entregar a inflação na meta, e juros o mais baixo possível".

Ele também disse que as análises do mercado financeiro têm falhado em prever dados da economia.

"É difícil falar em 2024 sem pelo menos colocar em perspectiva que as análises econômicas têm errado muito ultimamente. Têm errado o crescimento, têm errado um pouco a inflação, têm errado muito emprego, têm errado os números de crédito."

Sobre a tensão e as críticas feitas a ele, respondeu: “eu, Roberto, aprendo mais nos momentos de pressão”. Diz que tem se aproximado cada vez mais do ministro Fernando Haddad, e admitiu “é muito difícil cortar gastos neste país”.

Roberto Campos Neto acha que a nota de crédito do Brasil poderia ser melhor do que é, mesmo com a recente melhora da classificação feita pela Standard&Poor's.