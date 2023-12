Divulgação/Governo Federal Bolsa Família tem calendário de 2024 divulgado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome liberou o calendário de pagamentos do Bolsa Família de 2024. Como de costume, as datas levam em consideração o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do benefício.



Os pagamentos acontecem nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando há antecipação. Os valores começam a ser depositados para os beneficiários com NIS terminado em 1 e seguem até o último grupo, com NIS terminado em 0.

Confira o calendário de 2024:

Para receber o Bolsa Família, a principal regra é que cada integrante da família tenha renda de, no máximo, R$ 218 por mês. Além disso, as informações devem estar atualizadas no Cadastro Único.



O valor pago por família é de ao menos R$ 600 por mês, mas o benefício pode ser maior de acordo com a composição familiar, com o acréscimo de R$ 150 por criança de zero a seis anos e de R$ 50 para cada gestante, nutriz ou criança e adolescente de sete a 18 anos.

Em 2023, o valor médio pago por família foi de R$ 670,36 por mês, o maior da história do programa. Quando o programa foi inaugurado, há quase 10 anos, 3,6 milhões de famílias eram beneficiadas. Em 2023, a média foi de 21,3 milhões de famílias beneficiadas por mês, alta de quase 500%.



O valor médio investido pelo governo federal no programa também foi o maior da história: R$ 14,1 bilhões por mês. No ano passado, quando o programa de transferência de renda se chamava Auxílio Brasil, a média foi de R$ 7,8 bilhões, quase a metade.