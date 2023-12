Reprodução Lula falando em discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou os quatro conselheiros escolhidos para integrarem o Conselho Administrativo de Política Econômica (CADE). A decisão foi tomada ainda em novembro e, depois, os indicados foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e aprovados pelo plenário da Casa.

Os escolhidos pelo mandatário são José Levi do Amaral, Diogo Thomson, Camila Alves e Carlos Jacques.

O tribunal do CADE correu risco de paralisia devido à demora das indicações. Os mandatos de quatro dos sete conselheiros do órgão chegaram ao fim ainda nos meses de outubro e novembro.

Segundo a legislação, as sessões do colegiado devem ter ao menos quatro integrantes presentes e as deliberações, um quórum mínimo de três membros.

José Levi do Amaral é atual secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ex-ministro da Advocacia- Geral da União (AGU) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Já Diogo Thomson é superintendente-adjunto do Cade, e Camila Pires Alves, e ex-economista-chefe do Cade, indicada pelo Ministério da Fazenda. Carlos Jaques é consultor do Senado e foi indicado por senadores.