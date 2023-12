Instagram/Reprodução Ex-BBB que é sucesso nas loterias fala os 6 números da Mega-Sena; veja

Paulinha Leite, conhecida por participar da 11ª edição do Big Brother Brasil, contou que ganhou mais uma vez na loteria. A ex-BBB diz que participou de um bolão e levou R$ 4,2 milhões no concurso 2971 da Lotofácil com mais 64 pessoas.

"Ganhei, ou melhor, ganhamos, eu e mais 64 pessoas do bolão que organizei, no concurso 2971 da Lotofácil", disse. "Ganhamos mais de R$ 4,20 milhões, cada participante desse bolão pagou R$ 35 e foi sucesso. Obrigada, Deus! Obrigada, universo".

"Agora vamos de Mega da Virada. Um palpite: 04-05-17-22-43-59", avisou, sobre a Mega da Virada.

A partir da próxima segunda-feira (18), os sorteios regulares cessarão, dando lugar exclusivamente aos sorteios relacionados a Mega da Virada. Vale ressaltar que esse concurso não acumula.

As apostas para a Mega da Virada estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro. Para a edição deste ano, a expectativa é que a Caixa Econômica Federal sorteie R$ 550 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online são feitas apenas com cartão de crédito. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco. Desde abril, os preços das apostas da Mega-Sena e Quina foram elevados em R$ 0,50, com o bilhete simples custando R$ 5,00.

Qual o sorteio mais fácil de ganhar?

Considerando o cenário de uma aposta simples que faz o número máximo de acertos, ganhando assim o direito ao prêmio principal, a loteria mais fácil de se ganhar é o Super Sete. São 2.629.575 milhões de chances de levar o prêmio principal somente com uma aposta mínima. As apostas custam R$ 2,50 e o prêmio mínimo é R$ 100 mil.

Em segundo lugar vem a Lotofácil que tem 1 chance em 3.268.760 milhões. Esse sorteio paga prêmios aos apostadores quase todos os dias. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00 e o prêmio mínimo é de R$ 1,7 milhão.

Em compensação, a mais difícil é a +Milionária. Ela oferece uma chance em 238.360.500 milhões.

Já no caso da Mega-Sena, para a aposta simples, com seis números, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.