No Brasil existem 11 modalidades de jogos regularizados pela Caixa e algumas são mais fáceis de ganhar do que outras. Os graus de dificuldade variam conforme o número de dezenas de cada cartela, bem como a quantidade de bolinhas que são sorteadas em cada uma das modalidades. Além disso, há também loterias que exigem combinações de matrizes.

Loterias com mais chances de ganhar

Considerando o cenário de uma aposta simples que faz o número máximo de acertos, ganhando assim o direito ao prêmio principal, a loteria mais fácil de se ganhar é o Super Sete . São 2.629.575 milhões de chances de levar o prêmio principal somente com uma aposta mínima. As apostas custam R$ 2,50 e o prêmio mínimo é R$ 100 mil.

Em segundo lugar vem a Lotofácil que tem 1 chance em 3.268.760 milhões. Esse sorteio paga prêmios aos apostadores quase todos os dias. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00 e o prêmio mínimo é de R$ 1,7 milhão.

Em compensação, a mais difícil é a +Milionária . Ela oferece uma chance em 238.360.500 milhões. Desde o seu lançamento ela ainda não teve um ganhador na faixa principal. Uma aposta simples custa R$ 6.

Já no caso da Mega-Sena , para a aposta simples, com seis números, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

Como aumentar as chances



Existe uma quantia finita de resultados e números na cartela, é possível calcular as chances de cada jogo usando estatística. O jeito mais fácil de aumentar as chances de ganhar é aumentando o número de apostas. Isso pode ocorrer de dois jeitos: comprando mais apostas mínimas ou comprando apostas maiores.

Como apostar?



As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o Brasil, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. O pagamento on-line é feito somente via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945. Somente maiores de 18 anos podem realizar apostas. Veja como apostar online na Mega-Sena aqui.

Desde abril, os preços das apostas foram elevados como parte de uma revisão de preços divulgada pela Caixa Econômica Federal.

Como resgatar os prêmios

Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco.