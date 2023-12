Ivonete Dainese Copom: Selic fecha o ano em 11,75%





O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (13) uma nova redução na taxa básica de juros, a Selic, de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano.

Esse movimento representa o quarto corte consecutivo desde agosto do mesmo ano, quando a taxa iniciou sua trajetória de queda.

A decisão foi tomada de forma unânime pelos membros do Copom, composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e oito diretores.

A taxa de 11,75% ao ano atinge seu menor patamar desde março de 2022, quando estava fixada em 10,75% ao ano.

O comunicado divulgado pelo Copom sinaliza a possibilidade de novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, mantendo uma política monetária contracionista para contribuir com o processo desinflacionário.





A próxima reunião do Copom está agendada para os dias 30 e 31 de janeiro de 2024. A taxa Selic desempenha um papel importante no controle da inflação, influenciando diversas taxas de juros no país.

As decisões do Banco Central consideram projeções futuras e miram a meta de inflação para 2025, com uma faixa entre 1,5% e 4,5%.