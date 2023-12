Pexels Notas de 100 pesos argentinos estampadas com o rosto de Evita Perón

O Instituto de Estatísticas da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (13), que a inflação acumulada do país chegou a 160,9%, na somatória dos últimos 12 meses. Segundo os dados do instituto, os preços subiram 12,8% no mês de novembro, contra os 8,3% que havia subido em outubro.



Dentre os setores mais afetados pela inflação foram Saúde (15,9%), Alimentos e bebidas não alcoólicas (15,7%) e Comunicação (15,2%). Com isso, a inflação acumulada de 2023 está em 148,2%, sendo esse o maior resultado visto na Argentina, desde a hiperinflação de 1990. Naquele ano, os resultados ficaram acima de 1.300%.

O novo ministro da Economia, Luis Caputo , anunciou na última terça-feira (12) que fará um pacote fiscal com nove medidas, visando conter a crise econômica que a Argentina passa.

À imprensa, o pacote foi anunciado como "Plano Motosserra". O nome se refere a motosserra utilizada por Javier Milei na campanha eleitoral, em que ele simbolizava o que faria com os gastos públicos, ou seja, destruí-los. O objetivo do novo plano econômico do país é conseguir recompor as contas públicas.

O presidente argentino, Javier Milei, disse em seu discurso de posse no último domingo (10) que "não há dinheiro" na Argentina. Ele fez um alerta para que a população argentina se preparasse para tempos difíceis antes que uma melhora ocorresse no país.

Plano Motosserra

O novo pacote econômico do país é divido em nove partes: