iG Minas Gerais Black Friday

Nesta sexta-feira (24), Black Friday , os itens mais buscados são celulares smartphones e ares-condicionados, segundo levantamento da Mosaico, empresa dona dos buscadores Buscapé e Zoom.



Segundo a busca, dos 10 produtos, todos estão mais caros ou do mesmo preço de andes da data das ofertas.

O ranking é liderado por dois celulares da marca Samsung (em primeiro e terceiro lugar) e um ar-condicionado da LG. Os dados do levantamento consideram as buscas e os preços entre 0h e 8h desta sexta.

Veja os 10 produtos mais buscados, de acordo com o ranking da Mosaico:

Smartfone Samsung Galaxy S23

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice

Smartphone Samsung Galaxy A14

Smart TV TV LED 55" LG ThinQ AI

Notebook Samsung Samsung Book Intel Core i5 1135G7 11ª Geração

Kindle 16 GB 6 " 11ª Geração

Lava e Seca Samsung Eco Bubble 13kg

Lava-louças 14 Serviços Brastemp Ative!

Fogão de Piso Consul 4 Bocas Acendimento Automático

Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 443

O levantamento aponta ainda que os preços dos produtos estão mais caros se comparados a esta quinta-feira (23). No entanto, todos estão mais baratos hoje do que estavam na quarta-feira (22).

O líder do ranking, por exemplo, custava R$ 2.899 na manhã de hoje, 3,57% mais caro do que na quinta-feira (23), quando custava R$ 2.799. Na quarta, no entanto, custava R$ 2.928, 0,99% mais barato hoje, portanto.

Dos 10 itens mais buscados, somente o Kindle, leitor digital da Amazon, custa menos de mil reais. O preço do produto é R$ 359.

O item mais caro dentre os 10 mais buscados é a lava e seca da Samsung, que custa R$ 4.409.