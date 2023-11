Marcello Casal JrAgência Brasil - 29/07/2022 A Caixa Econômica ainda contará com atendimento aos estudantes qye querem negociar suas dívidas do Fies

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram que vão abrir uma hora mais cedo as agências para o "Dia D - Mutirão Desenrola" . A partir desta quarta-feira (22), os interessados em renegociar as dívidas poderão comparecer às agências bancárias e conferir o programa. Ambas as agências iniciarão os trabalhos a partir das 9h.

A Caixa ainda anunciou que contará com um atendimento especializado para as negociações de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para as informações acerca de quitação dos contratos do Minha Casa, Minha Vida. Este último é focado em pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família.

Segundo a Caixa, até a última segunda-feira (20), foram regularizados 273.550 contratos comerciais em atraso de 215.216 clientes no Desenrola. Isso totalizou mais de R$ 5 bilhões negociados.

O Banco do Brasil, por sua vez, informou que desde o dia 17 de julho — data de início da primeira etapa do programa — , fora, renegociados cerca de R$ 19 bilhões em dívidas.

A partir desta segunda-feira, o Desenrola incluiu uma nova condição aos clientes, que possuem atrasos entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Nesses casos, será possível optar pelo parcelamento das dívidas em condições especiais. Anteriormente, apenas dívidas até R$ 5 mil poderiam ser parceladas, sendo acima desse valor o pagamento apenas à vista.