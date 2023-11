Wikimedia Commons Veja como fazer cartão de descontos para aposentados e pensionistas

Seis meses após ser lançado, o cartão Meu INSS+ já é usado por 1,3 milhão de aposentados e pensionistas. O benefício dá descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros.

Segundo o INSS, até semana passada, 896.357 segurados baixaram a carteira e outros 414.151 geraram o arquivo em PDF.

A carteirinha pretende comprovar que a pessoa recebe benefício do INSS. Ao entrar no aplicativo e clicar na carteira do beneficiário, o usuário terá em mãos uma carteira virtual com sua identificação e um QR code que vai mudar mês a mês. O QR Code serve como um dispositivo de segurança que garante que as informações do segurado são checadas. Veja como usar o 'clube de vantagens' e aproveitar descontos .

Como acessar?



Primeiro, acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android);

Clique em "carteira do beneficiário"

Selecione uma foto;

Clique no quadrado informando que está "ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code" e em seguida, clique em "continuar".

Nos próximos acessos, a carteirinha vai estar disponível, basta clicar em "carteira do beneficiário".

Embora o cartão digital substitua o físico, os beneficiários que preferirem podem ligar na central de atendimento do INSS (número 135) e solicitar a impressão do documento, que precisará ser retirado em uma das agências do INSS.

O serviço foi lançado em maio, inicialmente com vantagens oferecidas pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Em setembro, os bancos Bradesco e Mercantil também passaram a integrar o sistema, proporcionando benefícios aos correntistas em diversas categorias, como shopping, farmácia, viagem, moda, gastronomia, entretenimento, petshop e educação. Dependendo do parceiro, o benefício pode ser utilizado na modalidade de cupom de desconto ou cashback.